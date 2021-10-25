السودان.. البرهان يعلن 7 قرارات بعد حملة الاعتقالات

كتبت – إيمان محمود

أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عدد من القرارات في أول كلمة له منذ حملة الاعتقالات التي جرت في الساعات الأولى من اليوم.

وجاءت القرارات كالتالي:

- حل مجلس السيادة.

- إعلان حالة الطوارئ بالبلاد.

- حل مجلس الوزراء الذي يرأسه عبد الله حمدوك.

- تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.

- تجميد عمل لجنة التمكين.

- إعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان.

- حكومة كفاءات وطنية تتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.

واعتقلت قوات عسكرية مشتركة، محمد الفكي عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس لجنة تفكيك التمكين، وخالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء، وياسر عرمان مستشار رئيس الوزراء السياسي، وإبراهيم الشيخ وزير الصناعة، وفيصل محمد صالح مستشار رئيس الوزراء الإعلامي.

كما تم اعتقال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر دقير وعروة ومحمد ناجي الأصم القيادي في تجمع المهنيين والصادق عروة القيادي بحزب الأمة وجعفر حسن الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير والريح السنهوري القيادي في الحرية والتغيير، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سودان تربيون".

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ أن أفسحت محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي المجال لتبادل حاد للاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني اللذين يفترض تقاسمهما السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.