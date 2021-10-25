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الجامعة العربية تدعو للامتناع عن أى إجراءات تهز استقرار السودان

10:11 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
الجامعة العربية تدعو للامتناع عن أى إجراءات تهز استقرار السودان

مظاهرات السودان

القاهرة - أ ش أ

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، مطالباً جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019 بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة اليوم بأنه "لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان".

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