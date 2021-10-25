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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إعادة العملية الانتقالية في السودان لمسارها الصحيح

09:01 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إعادة العملية الانتقالية في السودان لمسارها الصحيح

أرشيفية

بروكسل - (د ب أ):
دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة العملية الانتقالية في السودان لمسارها الصحيح.

وأعرب جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عبر حسابه على موقع تويتر، عن بالغ القلق إزاء التطورات في السودان.

وكتب أن "الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين إلى إعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح".​

الاتحاد الأوروبي العملية الانتقالية السودان

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