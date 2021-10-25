المبعوث الأمريكي: ما يحدث في السودان غير مقبول

واشنطن - (د ب أ):

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان عن القلق العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء الجيش السوداني على الحكومة الانتقالية.

وأكد، عبر حساب مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية على موقع تويتر، أن "هذا مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق".

وأضاف محذرا :"كما قلنا مرارا: أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة يعرض المساعدات الأمريكية للخطر".​