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المبعوث الأمريكي: ما يحدث في السودان غير مقبول

08:57 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
المبعوث الأمريكي: ما يحدث في السودان غير مقبول

جيفري فيلتمان

واشنطن - (د ب أ):
أعرب المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان عن القلق العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء الجيش السوداني على الحكومة الانتقالية.

وأكد، عبر حساب مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية على موقع تويتر، أن "هذا مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق".

وأضاف محذرا :"كما قلنا مرارا: أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة يعرض المساعدات الأمريكية للخطر".​

جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي السودان الجيش السوداني

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