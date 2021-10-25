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المرصد السوري: طائرة إسرائيلية تستهدف قوات النظام وحلفائه في القنيطرة

08:49 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
المرصد السوري: طائرة إسرائيلية تستهدف قوات النظام وحلفائه في القنيطرة

أرشيفية

القاهرة - (د ب أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بأن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين عناصر من قوات النظام وحلفائه عند أطراف مدينة البعث وقرية الكروم في محافظة القنيطرة.

وأضاف أن الاستهداف تسبب في خسائر مادية.

ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية.​

طائرة إسرائيلية قوات النظام مدينة البعث المرصد السوري

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