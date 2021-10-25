المرصد السوري: طائرة إسرائيلية تستهدف قوات النظام وحلفائه في القنيطرة
القاهرة - (د ب أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بأن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين عناصر من قوات النظام وحلفائه عند أطراف مدينة البعث وقرية الكروم في محافظة القنيطرة.
وأضاف أن الاستهداف تسبب في خسائر مادية.
ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية.
الخبر التالى:المبعوث الأمريكي: ما يحدث في السودان غير مقبول
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان