وزارة الإعلام السودانية تؤكد اعتقال عدد من المسؤولين واقتيادهم لجهات غير معلومة

الخرطوم - (د ب أ):

أكدت وزارة الثقافة والإعلام السودانية اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية بواسطة قوات عسكرية مشتركة واقتيادهم إلى جهات غير معلومة.

كما أكدت، عبر حسابها على موقع فيسبوك، قطع خدمة الإنترنت عن شبكات الهواتف النقالة، وإغلاق الجسور من قبل قوات عسكرية.​