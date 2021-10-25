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وزارة الإعلام السودانية تؤكد اعتقال عدد من المسؤولين واقتيادهم لجهات غير معلومة

08:44 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
وزارة الإعلام السودانية تؤكد اعتقال عدد من المسؤولين واقتيادهم لجهات غير معلومة

أرشيفية

الخرطوم - (د ب أ):
أكدت وزارة الثقافة والإعلام السودانية اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية بواسطة قوات عسكرية مشتركة واقتيادهم إلى جهات غير معلومة.

كما أكدت، عبر حسابها على موقع فيسبوك، قطع خدمة الإنترنت عن شبكات الهواتف النقالة، وإغلاق الجسور من قبل قوات عسكرية.​

قوات عسكرية وزارة الثقافة والإعلام مجلس السيادة الانتقالي جهات غير معلومة

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