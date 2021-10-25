سكاي نيوز: انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في السودان

أفاد مراسل قناة سكاي نيوز عربية، بانقطاع خدمات اثنتين من 3 شركات تقدم خدمات الاتصالات والإنترنت في السودان.

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم انتشار عسكري كثيف، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.

وخرجت تظاهرات في بعض شوارع العاصمة السودانية، قام خلالها محتجون بإحراق إطارات، فيما قام شباب بوضع متاريس في شوارع مدينة الخرطوم بحري.