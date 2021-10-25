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تجمع المهنيين السودانيين يدعو المواطنين للنزول إلى الشوارع

07:38 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
تجمع المهنيين السودانيين يدعو المواطنين للنزول إلى الشوارع

أرشيفية

دعا تجمع المهنيين السودانيين "جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري"، وفق العربية.

وأشار في بيان إلى أن "الأنباء تتوارد عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة، ما يعني العودة لحكم التسلط، وتقويض ما انتزعه الشعب عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر".

وشهدت العاصمة السودانية اليوم الاثنين، سلسلة اعتقالات طالت عدداً من الوزراء، فضلا عن وضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

تجمع المهنيين السودانيين الشعب السوداني انقلاب عسكري لجان المقاومة

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