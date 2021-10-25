Masrawy logo white

الجيش السوداني: تشكيل حكومة كفاءات تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة

07:35 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
الجيش السوداني: تشكيل حكومة كفاءات تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة

الجيش السوداني

نقلت قناة العربية، عن مصادر من الجيش السوداني، أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة.

وأضافت المصادر أن التحرك يستهدف من يعرقلون التحول ويسيئون للجيش.

وشهدت العاصمة السودانية اليوم الاثنين، سلسلة اعتقالات طالت عدداً من الوزراء، فضلا عن وضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

الجيش السوداني حكومة كفاءات انتخابات حرة

الخبر التالى:

تجمع المهنيين السودانيين يدعو المواطنين للنزول إلى الشوارع

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -العربية: البرهان سيعلن حالة الطوارئ ويعلق العمل بالوثيقة الدستورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا