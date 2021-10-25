الجيش السوداني: تشكيل حكومة كفاءات تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة

نقلت قناة العربية، عن مصادر من الجيش السوداني، أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة.

وأضافت المصادر أن التحرك يستهدف من يعرقلون التحول ويسيئون للجيش.

وشهدت العاصمة السودانية اليوم الاثنين، سلسلة اعتقالات طالت عدداً من الوزراء، فضلا عن وضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.