قوات مسلحة سودانية تعتقل مسؤولين حكوميين ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية

الخرطوم - (د ب أ):

أفادت تقارير إخبارية أن قوات مسلحة سودانية اعتقلت قوات فجر اليوم الاثنين عددا من المسؤولين والسياسيين، فيما تم وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في منزله، بعد أن حاصرت قوة عسكرية مجهولة منزله في وقت مبكر من اليوم.

وذكرت قناة العربية الإخبارية أن خدمة الانترنت انقطعت عن العاصمة السودانية، فضلا عن خدمات الهاتف.

وأوضحت مراسلة العربية بالخرطوم أنه تم اغلاق عددا من الجسور والطرق في العصمة السودانية، فيما أظهرت الصور الأولية حالة من الغضب عبر عنها عدد من المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع واشعلوا النيران.

وكانت المعلومات أشارت إلى اعتقال 4 وزراء على الأقل صبيحة اليوم، فضلا عن عدد من المسؤولين في أحزاب محلية معروفة.