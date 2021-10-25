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الصحة العالمية: القضاء على كورونا في متناول اليد إذا حسم العالم قراره

12:44 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
الصحة العالمية: القضاء على كورونا في متناول اليد إذا حسم العالم قراره

منظمة الصحة العالمية

ألمانيا - (أ ش أ)

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأحد، أن وباء كوفيد-19 سينتهي "عندما يختار العالم القضاء عليه"، وأن ذلك في متناول اليد في ظل توافر كل الأدوات لمكافحة الفيروس، مجددا دعوته إلى توزيع أكثر إنصافا للقاحات.

وقال المسؤول الأممي - في مؤتمر ببرلين أوردته قناة الحرة الأمريكية - "سينتهي الوباء عندما يختار العالم القضاء عليه، الأمر في متناول أيدينا، ولدينا كل الأدوات التي نحتاج إليها".

وأعرب عن أسفه لأن العالم لم يستخدم هذه الأدوات بحكمة حتى الآن، مؤكدا أن الوباء لم ينته بعد في ظل تسجيل نحو 50 ألف وفاة أسبوعيا حول العالم، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية هدفها تحصين 40% من سكان كل بلد بحلول نهاية العام و70 % بحلول منتصف عام 2022.

وأشار إلى أنه ينبغي على البلدان التي وصلت بالفعل إلى هدف 40%، وبينها جميع دول مجموعة العشرين، أن تفسح المجال لتسليم اللقاحات إلى آلية كوفاكس الدولية والصندوق الإفريقي لاقتناء اللقاحات الذي أنشأه الاتحاد الإفريقي، مطالبا مصنعي اللقاحات، بمشاركة المعرفة والتكنولوجيا والتراخيص، فضلاً عن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية.

وبدوره، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالة فيديو مسجلة "أن الانتصار الذي حقق بتطوير اللقاحات وتقديمها إلى السوق في وقت قياسي، فشل بسبب مأساة التوزيع غير المتكافئ".

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منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس وباء كوفيد-19 فيروس كورونا

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