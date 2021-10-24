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الأمم المتحدة تضيف ضغوطًا على المجلس العسكري في مالي للعودة إلى الديمقراطية

11:37 م الأحد 24 أكتوبر 2021
الأمم المتحدة تضيف ضغوطًا على المجلس العسكري في مالي للعودة إلى الديمقراطية

مجلس الأمن الدولي

واشنطن - (د ب أ)

حث وفد من مجلس الأمن الدولي مالي على استعادة الحكم المدني بعد انقلابين في أقل من عام، حيث قال المجلس العسكري الحاكم إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للتحضير للمرحلة الانتقالية.

وتتعرض مالي لضغوط من جيرانها الإقليميين لإجراء انتخابات رئاسية بحلول فبراير 2022، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقال عبدو أباري، سفير النيجر لدى الأمم المتحدة، للصحفيين عقب زيارة استغرقت يومين إلى البلاد: "نريد انتقالا سريعا يتماشى مع الجدول الزمني الذي وضعته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وينتهي بانتخاب الماليين لقادة جدد".

والتقى وفد مجلس الأمن، بقيادة كينيا والنيجر وفرنسا وانضمت إليه السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، مع قادة المرحلة الانتقالية والجماعات المسلحة، الموقعين على اتفاق السلام لعام 2015.

مجلس الأمن الدولي مالي المجلس العسكري في مالي

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