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خامنئي يدعو الدول العربية إلى التراجع عن التطبيع مع إسرائيل

10:44 م الأحد 24 أكتوبر 2021
خامنئي يدعو الدول العربية إلى التراجع عن التطبيع مع إسرائيل

علي خامنئي

طهران - (بي بي سي)

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الأحد الحكومات العربية التي اتخذت خطوة تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى التراجع عن " الخطأ الكبير" على حد قوله

وأضاف في تصريحات متلفزة خلال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية تنظمه طهران سنويًا تزامنًا مع ذكرى المولد النبوي بأن على تلك الدول" التخلي عن أعمالها "المناهضة للوحدة الإسلامية تعويضًا عن أخطائها الكبيرة".

وتأتي تلك التصريحات الإيرانية في أعقاب ما أفادت به هذا الأسبوع تقارير صحافية إسرائيلية منسوبة لمصادر لم تتم تسميتها بشأن تخصيص حكومة نفتالي بينيت الإسرائيلية موازنة قدرها مليار ونصف المليار دولار للجيش بهدف التحضير "لضربة محتملة ضد برنامج إيران النووي".

يذكر أن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع قوى دولية.

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