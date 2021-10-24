الصدر يرفض التدخل الأجنبي في نتائج الانتخابات العراقية

وكالات

أعلن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر رفضه لأي تدخل إقليمي أو دولي في الشؤون العراقية، وخاصة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

فاز التيار الصدري في الانتخابات العراقية الأخيرة بعدد كبير من المقاعد مقارنة بعدد المقاعد التي حاز عليها تحالف فتح الممثل للحشد الشعبي المدعوم من إيران.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت مساء اليوم الأحد إعادة العد والفرز اليدوي لـ297 محطة انتخابية في 13 محافظة عراقية بناءً على طعون وشكاوى تقدمت بها الكتل والتحالفات المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في بيان صحفي، أنها قررت إعادة العد والفرز اليدوي لـ297 محطة من المحطات الإنتخابية المطعون عليها بناءً على 22 طعنًا توزعت على محافظات ديالى ونينوى وميسان وكربلاء وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والمثنى والبصرة وبغداد وبابل.