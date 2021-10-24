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إضاءة مبنى وزارة الخارجية احتفالا بيوم الأمم المتحدة

09:09 م الأحد 24 أكتوبر 2021
إضاءة مبنى وزارة الخارجية احتفالا بيوم الأمم المتحدة

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

احتفت وزارة الخارجية مساء اليوم الأحد بيوم الأمم المتحدة وبمرور 76 عاما على إنشاء المنظمة بإضاءة مبناها بحروف (UN76).

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في وقت سابق اليوم - أن مصر تؤكد إيمانها الراسخ بأهداف ومباديء ميثاق الأمم المتحدة والتزامها بالتعاون مع المنظمة الأممية لتعزيز ركائز السلام والاستقرار في العالم، والعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية المصرية الأمم المتحدة يوم الأمم المتحدة

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