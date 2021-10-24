إضاءة مبنى وزارة الخارجية احتفالا بيوم الأمم المتحدة

القاهرة - (أ ش أ):

احتفت وزارة الخارجية مساء اليوم الأحد بيوم الأمم المتحدة وبمرور 76 عاما على إنشاء المنظمة بإضاءة مبناها بحروف (UN76).

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في وقت سابق اليوم - أن مصر تؤكد إيمانها الراسخ بأهداف ومباديء ميثاق الأمم المتحدة والتزامها بالتعاون مع المنظمة الأممية لتعزيز ركائز السلام والاستقرار في العالم، والعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.