إضاءة مبنى وزارة الخارجية احتفالا بيوم الأمم المتحدة
القاهرة - (أ ش أ):
احتفت وزارة الخارجية مساء اليوم الأحد بيوم الأمم المتحدة وبمرور 76 عاما على إنشاء المنظمة بإضاءة مبناها بحروف (UN76).
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في وقت سابق اليوم - أن مصر تؤكد إيمانها الراسخ بأهداف ومباديء ميثاق الأمم المتحدة والتزامها بالتعاون مع المنظمة الأممية لتعزيز ركائز السلام والاستقرار في العالم، والعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
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