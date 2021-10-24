وزراء عراقيون يبحثون في السعودية سبل التعاون في قطاع الطاقة

بغداد - ( د ب أ)

قال وزير النفط العراقي أحسان عبد الجبار اسماعيل اليوم الأحد أن العراق بحث مع السعودية إمكانية مشاركة المملكة في استثمار وتطوير عدد من الحقول ذات التراكيب الهيدروكربونية الغازية ومشروع نبراس للصناعات البتروكيماويات والطاقة الكهربائية.

وأكد وزير النفط رئيس الوفد العراقي على أهمية إجتماعات الدورة الخامسة للجنة العراقية - السعودية المشتركة التي عقدت في الرياض اليوم الأحد على أهمية التعاون والتكامل الاقتصادي مع السعودية وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة والصناعات التحويلية .

وكشف اسماعيل أن من أبرز المحاور التي تم تناولها في جدول أعمال اللجنة، بحث إمكانية المشاركة والاستثمار بتطوير عدد من الحقول ذات التراكيب الهيدروكربونية الغازية، والمساهمة في مشروع نبراس للصناعات البتروكيماويات ومشروع الربط الكهربائي الخليجي ودراسة إنشاء المدن الصناعيةوغيرها .

من جانبه أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن اللجنة قد قطعت شوطاً مهما في دراسة الجوانب الفنية والإدارية والاستثمارية والتنفيذية لأهم المشاريع الاستثمارية التي تم ادراجها في جدول الأعمال ، مشددا على دعم السعودية للعراق في جميع المجالات .

فيما جدد وزير الكهرباء العراقي بالوكالة عادل كريم خلال الإجتماع إستعداد وزارة الكهرباء العراقية لتوفير جميع الإمكانيات الفنية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي الذي يسهم في تغطية جزء مهم من حاجة العراق.

وكشف الوزير العراقي عن قرب التوقيع مع شركة "اكوا باور" السعودية على تنفيذ المشروع الاستثماري لتوليد 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في محافظة النجف.

من جانبها، رحبت رئيس هيئة الإستثمار العراقية سها داود نجار بالاستثمارات السعودية في العراق وخصوصا في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية ، وان الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمارات المشتركة من خلال التسهيلات المقدمة وتذليل المعوقات الادارية والفنية.

يذكر ان اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية تعقد اجتماعات دورية وتضم وزارات النفط والكهرباء والصناعة والهيئة الوطنية للإستثمار.