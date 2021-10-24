إعلام إيطالي: ساحل كالابريا أصبح مسارًا للهجرة غير الشرعية بدلاً من لامبيدوسا

روما - (د ب أ)

أفادت تقارير إعلامية إيطالية اليوم الأحد بأن جنوب البلاد أصبح نقطة ساخنة جديدة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث حددت التقارير ساحل كالابريا كبوابة مرور مزدحمة بشكل متزايد إلى الاتحاد الأوروبي.

وحتى الآن من هذا العام، وصل حوالي سبعة آلاف مهاجر إلى بلدة روتشيلا يونيكا في كالابريا والبلديات المجاورة لها، وهو ثلاثة أضعاف العدد في العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أخرى، أن المزيد من المهاجرين يختارون الطريق من مصر أو تركيا إلى كالابريا بدلا من محاولة استخدام طريق العبور الأقصر مسافة من ليبيا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، التي يكون المهاجرون فيها عرضة للاعتراض من جانب خفر السواحل الليبي.

وشددت السلطات المحلية على أنها لا تملك الوسائل التي تسمح لها بالوصول إلى أماكن أخرى كثيرة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) وصل ما يقرب من 330 مهاجرا على متن قارب صيد في روتشيلا يونيكا يوم السبت.