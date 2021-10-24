سفير مصر بالدوحة يبحث مع وزير الدولة للشئون الخارجية القطري العلاقات الثنائية بين البلديّن

القاهرة - (أ ش أ):

بحث السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية بالدوحة، اليوم الأحد، مع السفير سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية، مُجمل العلاقات الثنائية بين البلديّن وسبل تطويرها فضلاً عن أبرز القضايا محل الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكرت وزارة الخارجية- في بيان اليوم - أن وزير الدولة القطري للشئون الخارجية أعرب عن ترحيبه بوصول السفير المصري الجديد إلى الدوحة مُتمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، منوها بالتطور الجاري في العلاقات بين البلديّن والتعاون القائم في العديد من المجالات الثنائية وكذا على صعيد التنسيق في المحافل الدولية.

من جانبه، أشار السفير المصري إلى التطور الذي تشهده العلاقات في الفترة الحالية، معربا عن تطلعه للعمل على تعزيز أوجه التعاون والارتقاء بها في كافة المجالات.