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تركيا: تصادم سفينتين في مدخل مضيق "جناق قلعة"

05:47 م الأحد 24 أكتوبر 2021
تركيا: تصادم سفينتين في مدخل مضيق "جناق قلعة"

تصادم سفينتين في مدخل مضيق جناق قلعة

أنقرة - (د ب أ)

وقع حادث تصادم سفينتين، اليوم الأحد، قرب مدخل مضيق جناق قلعة (الدردنيل) من اتجاه بحر مرمرة التركي، دون وقوع خسائر بشرية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مصادر أمنية، أن الحادث وقع إثر اصطدام السفينة "بنيتامو" التي يبلغ طولها 299 مترا وترفع علم بنما وانطلقت من ميناء يوزهنو الأوكراني حاملة خام الحديد ووجهتها ميناء شنغهاي الصيني، والسفينة "بي سي فانيسا" التي يبلغ طولها 172 مترا وترفع علم باربادوس انطلقت من ميناء فارنا البلغاري حاملة القمح وتقصد مصر.

وأضافت أن المديرية العامة للسلامة الساحلية أرسلت قاطرات إنقاذ إلى الموقع فور تلقيها بلاغا من قبطاني السفينتين عن الحادث.

وفي التحريات الأولية، أفادت فرق الإنقاذ أن السفينة "بي سي فانيسا" تعرضت لأضرار في مقدمتها، والسفينة "بنيتامو" أصيبت أضرار في المخزن رقم 4 من الجانب الأيسر، دون وقوع خسائر في الأرواح أو تلوث بيئي.

ومن المرتقب أن تتواصل عملية فحص سلامة السفينتين في المنطقة، وإصدار تقرير نهائي عن الحادث وحالة السفينتين لاحقا، وفقا للأناضول.

ورست السفينتان في منطقة آمنة بعد الحادث.

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