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العاهل السعودي يرأس وفد بلاده في قمة قادة مجموعة العشرين

05:31 م الأحد 24 أكتوبر 2021
العاهل السعودي يرأس وفد بلاده في قمة قادة مجموعة العشرين

الملك سلمان بن عبد العزيز

الرياض - (أ ش أ):

أفاد الديوان الملكي السعودي بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيرأس وفد المملكة في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما الإيطالية، وأنه سيشارك من خلال الاتصال المرئي.

وأوضح الديوان الملكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم /الأحد/ - أنه تلبية للدعوة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، من رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية ماريو دراجي؛ لحضور قمة قادة مجموعة العشرين، التي ستعقد في روما بإيطاليا يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين وفد المملكة في أعمال القمة وأن يشارك من خلال الاتصال المرئي.

وأكد تقدير المملكة للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة، وحرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.

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سلمان بن عبد العزيز الرياض السعودية مجموعة العشرين

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