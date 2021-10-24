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السعودية وهولندا تبحثان جهود حماية حقوق الإنسان

04:38 م الأحد 24 أكتوبر 2021
السعودية وهولندا تبحثان جهود حماية حقوق الإنسان

عادل بن أحمد الجبير

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، مع سفيرة حقوق الإنسان بوزارة خارجية مملكة هولندا بهية تهذيب، جهود المملكة في حماية ودعم حقوق الإنسان ومواقفها الثابتة تجاه حماية وتعزيز الحقوق والوقوف ضد الانتهاكات.

كما استعرض الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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Asha
عادل بن أحمد الجبير حماية حقوق الإنسان السعودية هولندا

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