السعودية وهولندا تبحثان جهود حماية حقوق الإنسان

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، مع سفيرة حقوق الإنسان بوزارة خارجية مملكة هولندا بهية تهذيب، جهود المملكة في حماية ودعم حقوق الإنسان ومواقفها الثابتة تجاه حماية وتعزيز الحقوق والوقوف ضد الانتهاكات.

كما استعرض الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.