على هامش أسبوع القاهرة للمياه.. سفير الصومال يطالب دعم بلاده في مواجهة الجفاف

كتبت - إيمان محمود

شارك وفد صومالي رفيع المستوى برئاسة سعيد حسين عيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمراعي والغابات الصومالي، وحضور السفير إلياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه فى عامه الرابع على التوالى الذي انطلقت اعماله اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص".

واكد سفير الصومال، في تصريح له على هامش الاجتماع، اهمية هذه الاجتماعات لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لدعم قطاع حيوي وهام وهو الزراعة والثروة الحيوانية وصولا للاستغلال الامثل لثروات الدول العربية. تهدف إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة والتغيرات السريعة التي تؤثر على الموارد المائية.

وطالب السفير الصومالي، الدول العربية بدعم عربي وأفريقي لبلاده في مواجهة ازمة الجفاف التي تعاني منها الصومال واتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تدهور الوضع ، مناشدا جميع وكالات الإغاثة العربية والإقليمية والدولية إلى العمل على معالجة أزمة الأوبئة والجفاف التي يواجهها الشعب الصومالي حيث ضربت الأوبئة والجفاف البلاد، مما تسبب في معاناة شديدة للمواطنين.

وشدد على قوة ومتانة العلاقات "المصرية الصومالية"عبر التاريخ، داعيا رجال الاعمال والمستثمرين المصريين لضخ استثماراتهم في مجالات الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية في الصومال ، معربا عن امله في تطوير تلك العلاقات خاصة في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والثروة السمكية،وأن يحقق التواصل خلال الفترة القادمة طموح ومصالح الشعبين المصري والصومالي.

واشار السفير الصومالي إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في مجال الثروة السمكية وتنميتها في الصومال خاصة وأن لديهم المقومات التي تساعد على ذلك ، مطالبا بتيسير الإجراءات الخاصة بزيادة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، موضحا أن هناك مساحة كبيرة تصل إلى 9 ملايين هكتار، غير مستغلة في الصومال، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة بالتعاون مع مصر.