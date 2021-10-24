تقارير: الملكة اليزابيث ستحضر مؤتمر المناخ في جلاسكو

ويندسور- (د ب أ):

أفادت تقارير صحفية في بريطانيا بأن الملكة اليزابيث الثانية ستتوجه مطلع نوفمبر المقبل إلى جلاسكو للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (OP26) وذلك رغم أخذها راحة لأسباب صحية وإقامتها لفترة وجيزة في المستشفى.

ونقلت صحيفة "تايمز" الصادرة اليوم الأحد عن مصدر مقرب من الملكة(95 عاما) رفض الإفصاح عن اسمه، قوله:" حالتها جيدة لكنها تحتاج إلى راحة وهي تستجمع طاقتها لمؤتمر (OP26)".

وتعتزم الملكة استقبال زعماء من كل أنحاء العالم في جلاسكو بمرافقة ولي عهدها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير ويليام وزوجتيهما.

وصرح مصدر آخر للصحيفة بأن الملكة أقلعت خلال الشهور الماضية عن تناول الكحول بناء على نصيحة طبية، وكانت الملكة قبل ذلك تحب تناول مشروب (Gin) على الغداء أو مشروب (Martini) في المساء.

وذكرت تقارير أن الملكة عاودت ممارسة "مهام خفيفة" في قصر ويندسور في العطلة الأسبوعية مثل قراءة وثائق من الصناديق الحمراء التي يتم تقديمها لها يوميا.

وكان القصر أفاد بأن الملكة قضت ليلة في المستشفى في الأسبوع الماضي لإجراء فخوصات احترازية وينتظر الأطباء في الوقت الراهن صدور النتائج حتى يتمكنوا من إعطاء الملكة المزيد من التوصيات.

ويعتزم أفراد العائلة المالكة تعزيز دعمهم للملكة خلال مواعيدها القادمة حيث ذكرت صحيفة "تليجراف" استنادا إلى مصار داخلية أن من المنتظر أن يرافق الملكة خلال كل موعد، فرد واحد على الأقل من الأبناء أو الأحفاد.

وأوضحت المصادر أن الغرض من ذلك هو عدم إصابة الرأي العام بالإحباط في حال ألغت الملكة موعدا قبل وقت قصير من وقته المحدد كما حدث قبل بضعة أيام بالنسبة لزيارة الملكة لأيرلندا الشمالية.

وغالبا ما كان أفراد العائلة يرافقون الملكة في مواعيدها في الشهور الماضية.