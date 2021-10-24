رئيس الوزراء الهندي يعتزم المشاركة في قمة جلاسكو للمناخ

نيودلهي- (د ب أ):

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، الأحد، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 الذي سيعقد في اسكتلندا.

وتعني مشاركة مودي في المؤتمر، الذي يبدأ في 31 أكتوبر، إعطاء زخم له.

ولن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر، كما أنه من غير المرجح أن يشارك الرئيس الصيني لي شين بينج.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا هي أكبر الدول التي تنتج غازات مسببة للاحتباس الحراري حول العالم.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في شق أعمال القادة المقرر في الأول والثاني من نوفمبر.

ولم تعلن الهند حتى الآن عن أي هدف لتصفير الانبعاثات.

وتصر الهند على أنه يتعين على الدول الأغنى مساعدة البلدان النامية تكنولوجيا وماليا لتقليل الانبعاثات والتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري.

ومن المقرر أن يشارك مودي في قمة مجموعة العشرين المقررة في روما يومي 30 و31 أكتوبر، ليتوجه بعد ذلك إلى جلاسكو.