واشنطن تطلب "توضيحًا تركيًا" لتصريحات إردوغان حول طرد السفير الأمريكي

وكالات:

طلب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، "توضيحًا تركيًا" على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن طرد 10 سفراء لدول غربية.

وقال برايس لوكالة " سبوتنيك" الروسية، الأحد: "لقد رأينا تلك التصريحات ونطلب توضيحًا من وزارة الخارجية التركية".

كان إردوغان أمر، أمس السبت، الخارجية التركية بإعلان سفراء 10 دول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

جاء ذلك في أعقاب بيان لهم يدعو إلى الإفراج عن الناشط ورجل الأعمال التركي المعارض عثمان كافالا المحتجز منذ أعوام.

وسجن كافالا أواخر عام 2017، بتهمة تمويل الاحتجاجات التي وقعت في عام 2013 والمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016، رغم أنه لم تتم إدانته.

ويؤدي إعلان الشخص غير مرغوب فيه إلى نزع الصفة الدبلوماسية عنه، وغالبا ما يؤدي إلى طرد المبعوثين أو سحب الاعتراف بهم.

وقبل أيام صدر بيان مشترك بشأن كافالا عن سفارات الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد.

وأعطى مجلس أوروبا، مراقب حقوق الإنسان الرئيسي في أوروبا، إنذارًا أخيرًا لتركيا للاستجابة لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن كافالا بانتظار محاكمته.

ولم يكن هناك رد يذكر من السفراء حتى الآن، ولم يرد أي إخطار رسمي من السلطات التركية. لكن وزارة الخارجية النرويجية قالت لوكالة "رويترز" إن مبعوثها "لم يفعل أي شيء يستدعي الطرد".