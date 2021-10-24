Masrawy logo white

بينيت: المحادثات مع بوتين شملت أمن إسرائيل ونووي إيراني

01:23 م الأحد 24 أكتوبر 2021
بينيت: المحادثات مع بوتين شملت أمن إسرائيل ونووي إيراني

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

تل أبيب- (د ب أ):

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، لقاءه الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه كان "متعمقا جدا".

وقال بينيت في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "كان اللقاء مع الرئيس بوتين جيدا جدا ومتعمقا جدا. بحثنا الأوضاع في سوريا بطبيعة الحال، علما بأن الروس هم جيراننا من جهة الشمال إلى حد ما، فمن المهم أن ندير الأوضاع الحساسة والمعقدة الموجودة هناك بسلاسة وبدون أي خلل".

وأضاف، وفقا لما نقلته صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، :"لقد توصلنا إلى اتفاقات جيدة ومستقرة، ووجدت لدى الرئيس بوتين أذنا صاغية بشأن احتياجات إسرائيل الأمنية. كما بحثنا أيضا البرنامج النووي الإيراني، الذي تثير المرحلة المتقدمة التي بلغها قلق الجميع".

نفتالي بينيت إيران فلاديمير بوتين إسرائيل

الخبر التالى:

واشنطن تطلب "توضيحًا تركيًا" لتصريحات إردوغان حول طرد السفير الأمريكي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا