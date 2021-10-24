بينيت: المحادثات مع بوتين شملت أمن إسرائيل ونووي إيراني

تل أبيب- (د ب أ):

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، لقاءه الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه كان "متعمقا جدا".

وقال بينيت في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "كان اللقاء مع الرئيس بوتين جيدا جدا ومتعمقا جدا. بحثنا الأوضاع في سوريا بطبيعة الحال، علما بأن الروس هم جيراننا من جهة الشمال إلى حد ما، فمن المهم أن ندير الأوضاع الحساسة والمعقدة الموجودة هناك بسلاسة وبدون أي خلل".

وأضاف، وفقا لما نقلته صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، :"لقد توصلنا إلى اتفاقات جيدة ومستقرة، ووجدت لدى الرئيس بوتين أذنا صاغية بشأن احتياجات إسرائيل الأمنية. كما بحثنا أيضا البرنامج النووي الإيراني، الذي تثير المرحلة المتقدمة التي بلغها قلق الجميع".