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بسبب متحورة "دلتا".. الصين تتوقع تدهور الوضع الوبائي في الأيام القادمة

12:09 م الأحد 24 أكتوبر 2021
بسبب متحورة "دلتا".. الصين تتوقع تدهور الوضع الوبائي في الأيام القادمة

الصين

وكالات:

توقعت السلطات الصحية في الصين، الأحد، زيادة إصابات كورونا في البلاد خلال الأيام المقبلة، مع استمرار يستمر تزايد عدد المناطق المتأثرة بالوباء.

وقال وو ليانج يو، المسؤول في لجنة الصحة الوطنية، في إفادة صحفية ببكين، إن التفشي الحالي في الصين ناتج عن متحورة "دلتا" القادمة من الخارج.

وأوضح مي فنج، المتحدث باسم اللجنة، أن تفشي كوفيد امتد إلى 11 مقاطعة صينية خلال الأسبوع الماضي، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأوقفت بعض المدن الصينية في إقليمي قانسو ومنغوليا الداخلية خدمات حافلات النقل العام وسيارات الأجرة بسبب تفشي كورونا.

وأمس السبت، سجلت الصين 26 إصابة جديدة، بما في ذلك 7 حالات في منغوليا الداخلية و6 في قانسو و6 في نينغشيا و4 في بكين وواحدة في خبي وواحدة في هونان وواحدة في شنشي، وفقا لبيانات لجنة الصحة الوطنية.

وقررت بكين التراجع عن تنظيم سباق ماراثون كان مقررا في 31 أكتوبر بسبب الفيروس، وفقا لصحيفة "بكين ديلي".

وقالت الصحيفة إن الأشخاص الموجودين حاليا في المناطق المُسجّل بها إصابات، ممنوعون من زيارة العاصمة أو العودة إليها في الوقت الحالي.

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