الانتخابات العراقية 2021: الصدر يجدد رفضه للتدخلات الخارجية

بغداد- (بي بي سي):

جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، رفضه لأي تدخل إقليمي أو دولي في الشأن العراقي وبالأخص في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة مؤكداً على أن ما يجري من مفاوضات أو اعتراضات على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة ما هو إلا صراع ديمقراطي.

وأكد الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر، الأحد، بشأن تعامل الحكومة المقبلة مع دول الجوار على السعي لتوطيد العلاقات مع دول الجوار التي لم تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق، والعمل على إيجاد مشاريع مشتركة أمنياً واقتصادياً وثقافياً وصحياً وتربوياً وصناعياً، وعلى كافة الأصعدة، وتفعيل الدور الدبلوماسي المشترك وعلى أن لا يكون من قبل العراق أي تدخل في شؤونهم مطلقًا.

وأضاف الصدر أن العراق سيسعى لفتح حوار عالي المستوى مع دول الجوار "ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي" لمنع التدخلات مطلقًا، فإن استجابت فهذا مرحب به وإلا فاللجوء للطرق الدبلوماسية والدولية لمنع ذلك هو الطريق الآخر.

وقال الصدر محذرا الدول التي تتدخل بالشأن العراقي بأنه سيلجأ إلى تقليص التعاملات الاقتصادية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً وإقليميًا، وحماية الحدود والمنافذ والمطارات والتشديد في التعامل معهم.