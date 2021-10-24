Masrawy logo white

الانتخابات العراقية 2021: الصدر يجدد رفضه للتدخلات الخارجية

11:47 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
الانتخابات العراقية 2021: الصدر يجدد رفضه للتدخلات الخارجية

الانتخابات العراقية

بغداد- (بي بي سي):

جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، رفضه لأي تدخل إقليمي أو دولي في الشأن العراقي وبالأخص في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة مؤكداً على أن ما يجري من مفاوضات أو اعتراضات على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة ما هو إلا صراع ديمقراطي.

وأكد الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر، الأحد، بشأن تعامل الحكومة المقبلة مع دول الجوار على السعي لتوطيد العلاقات مع دول الجوار التي لم تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق، والعمل على إيجاد مشاريع مشتركة أمنياً واقتصادياً وثقافياً وصحياً وتربوياً وصناعياً، وعلى كافة الأصعدة، وتفعيل الدور الدبلوماسي المشترك وعلى أن لا يكون من قبل العراق أي تدخل في شؤونهم مطلقًا.

وأضاف الصدر أن العراق سيسعى لفتح حوار عالي المستوى مع دول الجوار "ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي" لمنع التدخلات مطلقًا، فإن استجابت فهذا مرحب به وإلا فاللجوء للطرق الدبلوماسية والدولية لمنع ذلك هو الطريق الآخر.

وقال الصدر محذرا الدول التي تتدخل بالشأن العراقي بأنه سيلجأ إلى تقليص التعاملات الاقتصادية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً وإقليميًا، وحماية الحدود والمنافذ والمطارات والتشديد في التعامل معهم.

هذا المحتوى من

BBC
الانتخابات العراقية العراق الحكومة العراقية بغداد

الخبر التالى:

موقع إعلامي كوري شمالي يستنكر اقتراح حوار دفاعي بين سول وواشنطن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مصدر بوزارة الشباب والرياضة يعلق على حكم مرتضى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا