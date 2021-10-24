إخماد حريق في منطقة مجمع رغدان بالأردن

عمّان- (د ب أ):

أخمدت فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني بالأردن، الأحد، حريقا أتى على عدد كبير من المحلات والبسطات في منطقة مجمع رغدان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله، إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، وبإسناد من مديرية دفاع مدني وسط عمان، تعاملت فجر اليوم مع حريق أتى على عدد كبير من المحلات والبسطات في منطقة مجمع رغدان.

وأضاف أن فرق الإطفاء أخمدت الحريق وتمت السيطرة عليه، ومنع انتشاره إلى الأماكن المجاورة دون وقوع أي إصابات، لافتا إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.