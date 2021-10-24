Masrawy logo white

إخماد حريق في منطقة مجمع رغدان بالأردن

11:36 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
إخماد حريق في منطقة مجمع رغدان بالأردن

ارشيفية

عمّان- (د ب أ):

أخمدت فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني بالأردن، الأحد، حريقا أتى على عدد كبير من المحلات والبسطات في منطقة مجمع رغدان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله، إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، وبإسناد من مديرية دفاع مدني وسط عمان، تعاملت فجر اليوم مع حريق أتى على عدد كبير من المحلات والبسطات في منطقة مجمع رغدان.

وأضاف أن فرق الإطفاء أخمدت الحريق وتمت السيطرة عليه، ومنع انتشاره إلى الأماكن المجاورة دون وقوع أي إصابات، لافتا إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

الأردن حريق مجمع رغدان بالأردن مديرية الدفاع المدني

الخبر التالى:

الانتخابات العراقية 2021: الصدر يجدد رفضه للتدخلات الخارجية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مصدر بوزارة الشباب والرياضة يعلق على حكم مرتضى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا