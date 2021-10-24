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بالفيديو- غازات سامة تنبعث من سفينة شحن مشتعلة قبالة سواحل كندا

11:05 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
بالفيديو- غازات سامة تنبعث من سفينة شحن مشتعلة قبالة سواحل كندا

غازات سامة تنبعث من سفينة شحن

وكالات:

أعلنت السلطات الكندية، مساء أمس السبت، اشتعال سفينة شحن راسية على الساحل الكندي المطلّ على المحيط الهادي، وانبعاث غازات سامة منها.

وقال خفر السواحل الكندي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن سفينة زيم كينجستون (Zim Kingston) التي تبحر تحت علم مالطا، كانت راسية في مضيق خوان دي فوكا بجنوب جزيرة فانكوفر في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وأوضح أنه "تمّ إنشاء منطقة طوارئ (...) حول سفينة الشحن زيم كينجستون الراسية"، مضيفًا أن "السفينة مشتعلة وتنبعث منها غازات سامة"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأفادت إذاعة "راديو كندا" بأن السفينة تحمل أكثر من 52 طنًا من المواد الكيميائية الموضوعة في اثنين من الحاويات التي أتت عليها النيران.

وتمّ إجلاء 10 أفراد من الطاقم، بحسب المصادر نفسها.

غازات سامة كندا سفينة شحن مشتعلة سواحل كندا

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