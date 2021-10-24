الرئيس الأوغندي عن انفجار كمبالا "عمل إرهابي"

كمبالا- (بي بي سي):

قال الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، إن الانفجار الذي وقع في العاصمة كمبالا مساء السبت وأسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين هو "عمل إرهابي" وتعهد ملاحقة المسؤولين.

وقالت الشرطة إن "الانفجار الخطير" مساء أمس في مطعم شعبي في إحدى ضواحي كمبالا.

وأوضح موسيفيني أنه أُخطر بأن ثلاثة أشخاص "تركوا طردا" في مكان الحادث تبين أنه قنبلة انفجرت لاحقا وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.