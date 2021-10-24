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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتجاوز 243.3 مليونا... وإجمالي اللقاحات 6.8 مليار

08:27 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتجاوز 243.3 مليونا... وإجمالي اللقاحات 6.8 مليار

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 243.3 مليون حتى صباح اليوم الأحد، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 6.8 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 243 مليونا و 337 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 943 ألفا.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و 785 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.​

كورونا حول العالم فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز

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