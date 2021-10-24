ناخبو أوزبكستان يدلون باصواتهم في انتخابات رئاسية طغت عليها أفغانستان

طشقند - (د ب أ):

يتوجه الناخبون في جمهورية أوزبكستان -السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى-،المجاورة لأفغانستان التي ضربتها أزمة، للتصويت في انتخابات رئاسية اليوم الأحد.

وتعرضت الانتخابات قبيل انعقادها لانتقادات من قبل مراقبين دوليين بسبب استبعاد المعارضة من التصويت.

واشتكت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ونشطاء حقوق الإنسان من عدم تسجيل أحزاب معارضة، وحدوث انتهاك لحقوق التجمع والقيود المفروضة على حرية الإعلام.

وتم دعوة أكثر من 21 مليون شخص للتصويت في انتخابات أوزبكستان المجاورة لأفغانستان. ومن المتوقع أن يفوز الرئيس شوكت ميرضيايف البالغ من العمر 64 عاما بفارق كبير.

وإلى جانب ميرضيايف، فإن هناك أربعة مرشحين آخرين مؤهلين. وباعتبارهم من السياسيين غير المعروفين والذين ينتمون لأحزاب موالية للحكومة فليس لديهم فرصة للفوز، وفقًا لمراقبين.

وفتح ميرضيايف بلده الغني بالغاز على العالم الخارجي، اقتصاديا بشكل خاص، منذ عام 2016 - بعد وفاة سلفه إسلام كريموف.

وألغت الدولة، المعروفة بمدنها الشرقية مثل سمرقند وبخارى على طريق الحرير التاريخي، شرط الحصول على تأشيرة للسياح الغربيين وجذبت المستثمرين الأجانب بإعفاءات ضريبية مؤقتة.

وعلى الصعيد الدولي، يعمل ميرضيايف على تعزيز علاقات بلاده الجيدة مع أفغانستان وأكد أنه سيساعد الدولة المجاورة لبلاده، حيث تسبب استيلاء طالبان الأخير في أزمة اقتصادية وإنسانية.

ويطغى الوضع في أفغانستان على الانتخابات الرئاسية. ويخشى العديد من مواطني أوزبكستان من انتشار الإسلام الراديكالي أو حتى الإرهاب بالإضافة إلى زيادة تهريب المخدرات.

ووعد الرئيس، الذي حصل على 88.6 % من الأصوات قبل خمس سنوات، في حملته الانتخابية بوضع المواطنين في بؤرة سياساته - وخاصة الشباب الذين لم يكونوا في المشهد حتى الآن. ويبلغ عدد سكان أوزبكستان 32 مليون نسمة.​