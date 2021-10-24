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مطالبات لوزارة الدفاع البريطانية بفتح تحقيق في مقتل امرأة كينية

02:17 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
مطالبات لوزارة الدفاع البريطانية بفتح تحقيق في مقتل امرأة كينية

البرلمان البريطاني

لندن - (د ب أ):
قال عضو بالبرلمان البريطاني عن حزب العمال إنه يجب على الحكومة البريطانية التحقيق في أي "تستر" محتمل فيما يتعلق بمقتل امرأة كينية عثر على جثتها في خزان للصرف الصحي بالقرب من قاعدة عسكرية بريطانية.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه أنه تم العثور على جثة "أجنيس وانجيرو" ،21 عاما، بالقرب من قاعدة للجيش البريطاني في مدينة نانيوكي الكينية، قرب فندق ليونز كورت- بعد شهرين من اختفائها في مارس 2012.

وقال وزير الدفاع في حكومة الظل لحزب العمال جون هيلي: "تفاصيل وفاة هذه المرأة الكينية الشابة مروعة، وإلى الآن لا يوجد أي إجراء من وزراء الدفاع بشأن تقارير عن إخفاقات جسيمة من قبل الجيش البريطاني تم الكشف عنها في هذه القضية.

وتابع "لم يتم إجراء تحقيق في وزارة الدفاع بشأن الجنود المتورطين ولم يتم التحقيق في سبب فشل الوزارة في الرد عندما طلب المحققون الكينيون المساعدة".

وأضاف "بعد تسع سنوات ، يجب الآن تحقيق العدالة لأجنيس وعائلتها".

وأفادت صحيفة "صنداي تايمز" الشهر الماضي بأن التحقيق الأولي في الواقعة لم ينجح، لكن تم فتح تحقيق جديد بعد أن كشف تحقيق تم تأجيله حتى عام 2019 أن مقتل وانجيرو حدث بشكل غير قانوني.

وذكرت الصحيفة في الآونة الأخيرة أنه تم تحديد الجندي المتهم بالقتل من قبل رفاقه.

ووفقًا لصحيفة صنداي تايمز، فإنه يُزعم أن الجندي اعترف بالقتل، كما أبلغ جندي آخر ضباط كبار في ذلك الوقت- لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.

وأظهر تشريح الجثة أنها فارقت الحياة نتيجة طعنات تلقتها في صدرها وبطنها، مع وجود دليل على أنها تعرضت للضرب. وبسبب الحالة البدنية، لم يتضح ما إذا كانت تعرضت لاعتداء جنسي.​

البرلمان البريطاني جريمة قتل مقتل امرأة كينية وزارة الدفاع البريطانية

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