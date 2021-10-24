مسلحون يطلقون سراح أكثر من 800 سجين في ولاية أويو النيجيرية

لاجوس - (د ب أ)

هاجم مسلحون سجنا في ولاية أويو الواقعة جنوب غربي نيجيريا، وأطلقوا سراح أكثر من 800 سجين، حسيما أفاد مسوؤل اليوم السبت، مشيرا إلى أنه تم إعادة القبض على بعض هؤلاء السجناء الفارين.

وأضاف أولانريواجو أنجورين، المتحدث باسم مؤسسة أويو الإصلاحية في ولاية أويو، في بيان أنه تم إعادة اعتقال ما إجماليه 262 سجينا هاربا، في حين لا يزال 575 آخرين طلقاء.

وأوضح أنجورين أن الهجوم استهدف مركز الحراسة الأمنية في أويو في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، حيث "دخل المسلحون الفناء مستخدمين الديناميت لتفجير الجدران."

وتابع أنجورين قائلا إنه تم إطلاق سراح جميع السجناء الذين كانوا ينتظرون المحاكمة.

وهذه هى المرة الثالثة التى يتم فيها الإفراج عن سجناء هذا العام، إذ أطلق مسلحون الشهر الماضي سراح 240 نزيلا من سجن في ولاية كوجي بوسط البلاد. وفي أبريل الماضي، تم إطلاق سراح 1844 سجينا من سجن في ولاية إيمو الجنوبية.

ولم يُعرف بعد من المسؤول عن تلك الحوادث الثلاثة أو ما إذا كانت متصلة ببعضها البعض، على الرغم من أنه يبدو أنها تتبع نمطا مشابها.

ويعاني النزلاء داخل السجون النيجيرية من الاكتظاظ والظروف القاسية.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير صدر عام 2014، إن هناك حاجة ملحة لتقليل عدد السجناء الذين ينتظرون المحاكمة من أجل معالجة الاكتظاظ في السجون النيجيرية.