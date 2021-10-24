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انفجار كبير قرب سد الفرات بمحافظة الرقة السورية

12:10 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
انفجار كبير قرب سد الفرات بمحافظة الرقة السورية

سد الفرات

دمشق - (د ب أ)

هز انفجار كبير مساء اليوم السبت، مدينة الطبقة الواقعة بريف الرقة الغربي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقالت سكان محليون في مدينة الطبقة: "إنهم سمعوا صوت انفجار عنيف جداً في محيط المدينة وقد سمع الصوت في جميع مناطق ريف الرقة الغربي".

وأكد السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن سيارات عسكرية تابعة لقسد والأسايش شوهدت تتحرك بسرعة في شوارع مدينة الطبقة باتجاه الأحياء الشمالية القريبة من سد الفرات وهو مقر لكتيبة السلاح الثقيل".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الطبقة التي تضم أكبر سدود سوريا وهي سد الفرات وسد البعث في مدينة الطبقة وسد تشرين في ريف مدينة منبج.

وتقاسم قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية السيطرة على ريف الرقة الغربي، حيث تسيطر قسد على أغلب الريف الغربي، في حين تسيطر القوات الحكومية على مناطق جنوب وغرب الطبقة.

سد الفرات انفجار محافظة الرقة السورية قوات سوريا الديمقراطية

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