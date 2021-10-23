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عمار الحكيم يؤكد لوزير الخارجية العراقي ضرورة النظر بجدية للطعون الانتخابية

11:17 م السبت 23 أكتوبر 2021
عمار الحكيم يؤكد لوزير الخارجية العراقي ضرورة النظر بجدية للطعون الانتخابية

عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة

بغداد - (د ب أ)

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، خلال لقائه وزير الخارجية فؤاد حسين، ضرورة تحمل المفوضية والسلطة القضائية مسؤولياتهما في النظر بجدية للطعون.

وذكر بيان لمكتب الحكيم نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أن "السيد الحكيم استقبل وزير الخارجية فؤاد حسين، مجددًا التأكيد على أن المفوضية والسلطة القضائية تتحملان مسؤولية النظر بجدية للطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين والقوى السياسية، لإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية في العراق".

وشدد الحكيم، بحسب البيان، على "ضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية من قبل الجميع في المطالبة بحقوقهم"، مبينا أن "الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى الانسداد السياسي".

وحث الجميع على التنازل لصالح العراق وشعبه الذي ينتظر أن تسهم الانتخابات في تغيير واقعه الخدمي والمعيشي.

عمار الحكيم تيار الحكمة الوطني بغداد وزير الخارجية العراقي العراق

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