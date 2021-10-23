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العاهل السعودي يبحث مع جوتيريش مبادرات مواجهة تحديات التغيُّر المناخي

11:15 م السبت 23 أكتوبر 2021
العاهل السعودي يبحث مع جوتيريش مبادرات مواجهة تحديات التغيُّر المناخي

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - (أ ش أ):

استعرض العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "هاتفيا"، المبادرات التي تقوم بها المملكة حاليا لمواجهة لحماية البيئة وتحديات التغيُّر المناخي.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة - خلال اتصال هاتفي أجراه مع العاهل السعودي - ترحيبه بمبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، مشيدًا بحزمة المبادرات التي أعلنها ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وعدّها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي .

من جانبه أعرب خادم الحرمين - بحسب وكالة الأنباء السعودية - عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة على ما أبداه من ترحيب بالمبادرتين، منوهًا بجهود المنظمة وأمينها العام في مواجهة التغير المناخي، واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية، مؤكدًا اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي.

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سلمان بن عبدالعزيز الرياض السعودية المناخ

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