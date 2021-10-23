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مبعوث أمريكي يؤكد دعم واشنطن للانتقال الديمقراطي في السودان

09:50 م السبت 23 أكتوبر 2021
مبعوث أمريكي يؤكد دعم واشنطن للانتقال الديمقراطي في السودان

جيفري ​فيلتمان

الخرطوم - (د ب أ)

التقى المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان اليوم السبت بشكل مشترك مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان والفريق محمد حمدان دقلو.

وذكرت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان نشرته على صفحتها عبر موقع "فيسبوك" أن فيلتمان شدد على دعم الولايات المتحدة لانتقال ديمقراطي مدني وفقًا للرغبات المعلنة للشعب السوداني.

كما حث المبعوث الأمريكي جميع الأطراف على تجديد الالتزام بالعمل معا لتنفيذ الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام.

ويعيش السودان على وقع أزمة سياسية بشأن انتقال الحكم في الفترة الانتقالية، حيث شهدت الخرطوم أول أمس الخميس مظاهرات مؤيدة للحكومة المدنية وأخرى تطالب بتسليم مقاليد الحكم إلى العسكريين.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان في أعقاب إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي، وتراشق الاتهامات بين الجانبين.

جيفري فيلتمان رئيس الوزراء السوداني السودان الخرطوم عبدالله حمدوك الفريق عبدالفتاح البرهان

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