اشتراكيو فرنسا يختارون هيدالجو مرشحتهم لانتخابات الرئاسة

باريس - (د ب أ)

يخطط الاشتراكيون الفرنسيون رسميًا لاختيار عمدة باريس آن هيدالجو مرشحة رئاسية للحزب في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.

ووقع الاختيار على هيدالجو لتكون مرشحة الحزب في مؤتمر انعقد في مدينة ليل اليوم السبت، بعد أسبوع من تصويت ثلاثة أرباع أعضاء الحزب لصالح ترشيحها.

وتعهدت هيدالجو، الذي تنحدر من أسرة إسبانية من الطبقة العاملة، بالتركيز على العدالة الاجتماعية وحماية المناخ.

وأعربت عن رغبتها في الدفاع عن المهمشين، وتقوية النقابات العمالية، وفرض سقف جزئي على الإيجارات، ووإدخال نظام تأمين ضد البطالة.

وتشغل هيدالجو منصب عمدة العاصمة الفرنسية منذ 2014.

ورغم ذلك، كشفت استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا أن نسبة تأييد هيدالجو تتراوح ما بين 4 و5ر5%، بانخفاض من 8% قبل شهر عندما أعلنت عن خططها للترشح للانتخابات الرئاسية لأول مرة.

ويحظى الصحفي اليميني الشعبوي إريك زيمور، الذي يُعتقد أنه مهتم بالترشح لكنه لم يصبح مرشحا رسميا بعد، بدعم أكبر.

وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أنه يحتل المرتبة الثانية بنسبة تأييد تتراوح بين 15 و17%، أي أكثر بقليل من المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان المنتمية لحزب التجمع الوطني.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون يتصدر القائمة بنسبة تأييد تترواح ما بين 23 و27%.

من المرجح أن يتم حسم الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة، التي من المتوقع منذ فترة طويلة أن تجري بين ماكرون ولوبان.