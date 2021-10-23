ماليزيا: تطعيم أكثر من 94 % من البالغين بصورة كاملة ضد كورونا

كوالالمبور - ( د ب أ )

حصل مانسبته 4ر94 بالمئة من السكان البالغين في ماليزيا على التطعيم ضد فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد – 19 وذلك حتى يوم أمس الجمعة.

ونقلت اليوم السبت صحيفة "ذا نيوستريتس تايمز" الماليزية عن بوابة "كوفيد ناو" الإلكترونية الخاصة بمعلومات كوفيد-19 والتابعة لوزارة الصحة الماليزية القول إن 4ر94 فى المئة من السكان البالغين فى البلاد أو 22 مليونا و109 الآف و534 شخصا حصلوا على جرعاتهم كاملة حتى الساعة ساعة متأخرة من مساء أمس.

كما أشارت البيانات إلى أن 4ر97 بالمئة أو 22 مليونا و803 آلاف و407 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح .

وأظهرت البيانات أن معدل التطعيم في ولايتى كيلانتان وصباح هما الأدنى فى معدل التطعيثم مقارنة بالولايات الأخرى، حيث بلغت نسبة المطعمين بصورة كاملة 5ر55 بالمئة و 9ر55 بالمئة على التوالي.

وكانت وزيرة السياحة الماليزية نانسي شكري قد صرحت أمس الأول الخميس إن بلادها تستهدف إعادة فتح أبوابها أمام السائحين الدوليين في شهر نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن المسافرين القادمين من سنغافورة قد يكونوا من أوائل من سيُسمح لهم بدخول البلاد، بحسب ما قالته لمحطة "سي إن بي سي".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن نانسي القول إنها من المقرر أن تلتقي بمسؤولين سنغافوريين في الأسبوع المقبل، لمناقشة السفر عبر الحدود، مضيفة أن ماليزيا ستفتح أبوابها أمام سنغافورة "قريبًا جدًا".