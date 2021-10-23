Masrawy logo white

الرئيس الجزائري يكرم عددا من الصحفيين الفائزين بجائزة "رئيس الجمهورية للصحفي المحترف"

06:05 م السبت 23 أكتوبر 2021
الرئيس الجزائري يكرم عددا من الصحفيين الفائزين بجائزة "رئيس الجمهورية للصحفي المحترف"

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ):

كرم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم /السبت/ عددا من الصحفيين والإعلاميين الفائزين بجائزة "رئيس الجمهورية للصحفي المحترف" في نسختها السابعة تحت موضوع "الإعلام بين الحرية والمسؤولية".

وجرى حفل التتويج اليوم /السبت/ بقصر الشعب بالجزائر العاصمة بحضور كل من رئيسي غرفتي البرلمان صالح قوجيل و إبراهيم بوغالي، ورئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، إلى جانب ووزير الاتصال عمار بلحيمر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية وعدد من الإعلاميين.

كانت وزارة الاتصال الجزائرية قد أوضحت، في بيان لها، أن هذا الحفل، الذي يتزامن مع اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ22 أكتوبر من كل عام، يعد اعترافا للمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لكل من يعمل في الصحافة الوطنية التي تساهم بإعلامها المكتوب السمعي البصري والالكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية.

هذا المحتوى من

Asha
عبد المجيد تبون الجزائر الرئيس الجزائري جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

819

متعافون اليوم

321967

إجمالي الإصابات

18151

إجمالي الوفيات

271792

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| مباشر دوري الأبطال.. الأهلي 1-0 الحرس الوطني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا