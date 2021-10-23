الرئيس الجزائري يكرم عددا من الصحفيين الفائزين بجائزة "رئيس الجمهورية للصحفي المحترف"

الجزائر - (أ ش أ):

كرم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم /السبت/ عددا من الصحفيين والإعلاميين الفائزين بجائزة "رئيس الجمهورية للصحفي المحترف" في نسختها السابعة تحت موضوع "الإعلام بين الحرية والمسؤولية".

وجرى حفل التتويج اليوم /السبت/ بقصر الشعب بالجزائر العاصمة بحضور كل من رئيسي غرفتي البرلمان صالح قوجيل و إبراهيم بوغالي، ورئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، إلى جانب ووزير الاتصال عمار بلحيمر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية وعدد من الإعلاميين.

كانت وزارة الاتصال الجزائرية قد أوضحت، في بيان لها، أن هذا الحفل، الذي يتزامن مع اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ22 أكتوبر من كل عام، يعد اعترافا للمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لكل من يعمل في الصحافة الوطنية التي تساهم بإعلامها المكتوب السمعي البصري والالكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية.