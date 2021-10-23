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رئيس وزراء السودان ينفي الموافقة على حل الحكومة

05:31 م السبت 23 أكتوبر 2021
رئيس وزراء السودان ينفي الموافقة على حل الحكومة

عبد الله حمدوك

الخرطوم - (د ب أ)

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني المعلومات التي نشرت اليوم السبت وتحدثت عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة في توضيح مواقف الأطراف المختلفة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكد المكتب الإعلامي أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر الجاري، كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع.

ويواصل حمدوك اتصالاته ولقاءاته بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد.

وقد التقى أمس الجمعة بالمكون العسكري بالمجلس السيادي، وكذلك ممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، وذلك بهدف حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ الأسبوع الماضي. وشكل رئيس الوزراء لجنة أزمة لحل ما قال إنها أخطر أزمة سياسية تواجهها البلاد منذ سقوط الديكتاتور عمر البشير عام 2019.

عبد الله حمدوك الخرطوم السودان حكومة السودان

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