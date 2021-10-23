رئيس وزراء ألبانيا: ندعم جهود السيسي لبناء الدولة المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

قال رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما إن "مصر التي نراها اليوم بقوتها وصلابتها وقوة تأثيرها في المنطقة، إنما هو نتيجة الحكمة والرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، عقب جلسة مشاورات موسعة حضرها عدد من الوزراء من الجانبين المصري والألباني.

وأعرب إيدي راما، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عن تقديره البالغ لما لاقاه من حُسن استقبال وضيافة في مصر، مؤكداً أهمية اللقاء الذي جمعه اليوم بالرئيس السيسي، قائلا "أشعر بسعادة كبيرة لحرصه على مقابلتنا"، مشيرا إلى أن بلاده تدعم الجهود الحثيثة التي يقوم بها الرئيس السيسي لبناء الدولة المصرية.

ولفت إلى الدور التاريخيّ الذي لعبه محمد علي مؤسس الأسرة العلوية في بناء مصر الحديثة، مضيفا "أتشرف ويملؤني الفخر لأن أكون هنا اليوم للحديث عن جذورنا المبكرة وعلاقات الصداقة الممتدة التي تربط بلدينا".

وتابع موجها حديثه لرئيس الوزراء: "الآن الأمر يتوقف علينا للبناء على ذلك التعاون وتقوية علاقتنا، وأود أن أشكرك على تحمسك للمُضي قدما لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة لتحديد صور التعاون في المجالات التي نرغب في تقديم المزيد من الدعم لها".. معربا عن تطلعه إلى أن يكون مستقبل التجارة بين البلدين واعدا، نظرا إلى أن معدلات التبادل التجاري لاتزال حتى الآن قليلة، كما أعرب عن تطلعه لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وتيرانا والعكس، مما سيساعد الكثيرين الذين يرغبون في زيارة مصر.

ومن جهته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بلقاء نظيره الألباني والوفد المرافق، قائلا: "هذه الزيارة لها أهمية خاصة لأنها تعكس عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين بلدينا على مدى العقود الماضية"، مشيرا إلى لقاء الرئيس السيسي صباح اليوم لرئيس الوزراء الألباني والوفد المرافق، حيث أكد الرئيس السيسي على العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين.

وأضاف أنه عقد مع نظيره الألباني لقاءً موسعا، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين؛ حيث أجريت مشاورات تم خلالها استعراض كافة أوجه التعاون الثنائي وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما ركزت المباحثات على زيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومن بينها: السياحة، والطاقة، والتجارة، والثقافة، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح مدبولي أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الجلسة الأولى للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، المقرر عقدها في العاصمة الألبانية تيرانا الشهر المقبل، مؤكدا ثقته في أن هذا الاجتماع سيكون إطارا داعما للعلاقات المشتركة بين البلدين، كما سيعزز بشكل خاص التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشار إلى أنه أكد، خلال مشاورات اليوم، أهمية إنشاء مجلس أعمال مصري ألباني مشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد الألباني لغرف التجارة والصناعة، فضلا عن ضرورة تشجيع الشركات المصرية والألبانية على المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين.