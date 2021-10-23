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التحالف: تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر تستخدمه الميليشيا الحوثية

05:12 م السبت 23 أكتوبر 2021
التحالف: تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر تستخدمه الميليشيا الحوثية

تدمير زورق مفخخ

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية اليوم السبت، تدمير أربعة زوارق مفخخة بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانة شمال مدينة الحديدة اليمنية، والذي تستخدمه الميليشيا الحوثية.

ونشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" صوراً استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي تم تدميرها اليوم بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانة شمال مدينة الحديدة، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية "واس".

وأضاف التحالف أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباراتي دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأوضح التحالف أن جهوده العسكرية أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، حيث تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه 91 زورقاً مفخخاً ومسيّراً عن بعد، شكلت تهديداً مباشراً على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

زوارق مفخخة تحالف دعم الشرعية في اليمن الحوثيين مدينة الحديدة اليمنية

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