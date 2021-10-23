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النمسا تتفق على قاعدة جديدة حول "القتل الرحيم"

04:19 م السبت 23 أكتوبر 2021
النمسا تتفق على قاعدة جديدة حول "القتل الرحيم"

النمسا

فيينا- (د ب أ):

اتفقت الحكومة النمساوية على قاعدة قانونية جديدة بخصوص القتل الرحيم.

وذكرت عدة وزارات نمساوية، السبت، أن بمقدور من يرغب في أن يتلقى مساعدة في الانتحار أن يعد اعتبارا من عام 2022 وصية برغبته في إنهاء حياته على غرار الوصايا التي يتركها المرضى.

وتقتصر القاعدة الجديدة على الأشخاص الذين يعانون من مرض خطير، بشكل مزمن أو الذين يعانون مرضا عضالا لا شفاء منه مع استبعاد القاصرين.

وسيتوافر بموجب القاعدة الجديدة مستحضر قاتل في الصيدليات.

وكان لابد من وضع القاعدة الجديدة لأن المحكمة الدستورية قررت إلغاء الحظر المفروض على مساعدة شخص على الانتحار في النمسا بنهاية العام الحالي 2021، لكن ليس الحظر المفروض على القتل الرحيم النشط.

وقبل أن يعد المريض وصيته بالرغبة في إنهاء حياته، يجب أن يحصل على توعية بحالته من طبيبين، ثم يحق له الحصول على مستحضر قاتل من الصيدلية، ويمكنه أن ينص في الوصية على شخص بعينه ليحضر له هذا المستحضر.

ويتعين على المريض تناول المستحضر بنفسه.

ويجب الالتزام بمضي مدة 12 أسبوعا قبل إصدار وصية الرغبة في إنهاء الحياة ويمكن تقليص هذه المدة إلى أسبوعين فقط في حال اشارت التقديرات الطبية إلى أن المريض لم يتبق له سوى وقت قصير للغاية على قيد الحياة.

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