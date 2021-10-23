رئيس الوزراء الباكستاني يشارك في منتدى "السعودية الخضراء"

الرياض- (د ب أ):

وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، السبت، إلى الرياض في زيارة إلى السعودية لحضور منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، خلال الفترة ما بين 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء عمران خان للمملكة بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتعد قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر أعلن عنهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي وتهدفان لمواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية الأرض والطبيعة.

وعلى هامش القمة سيعقد رئيس الوزراء عمران خان لقاءات مع القيادات السعودية تتناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها إلى جانب مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويناقش خان مع ولي العهد السعودي سبل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية السعودية 2030، وأولويات التنمية في باكستان، والتاكيد على "متانة العلاقات العسكرية والأمنية الثنائية".