رئيس الوزراء السوادني ينفى موافقته على حل مجلس الوزراء
الخرطوم- (بي بي سي):
نفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك المعلومات التي تم تداولها عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة.
وأكد بيان لرئيس الوزراء، أنه لا يحتكر حق تقرير مصير مؤسسات انتقال السلطة، وأنه متمسك بحوار يشارك فيه الجميع.
ويواصل حمدوك اتصالاته بمختلف القوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية في البلاد.
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