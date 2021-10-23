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رئيس الوزراء السوادني ينفى موافقته على حل مجلس الوزراء

03:31 م السبت 23 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء السوادني ينفى موافقته على حل مجلس الوزراء

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك

الخرطوم- (بي بي سي):

نفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك المعلومات التي تم تداولها عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة.

وأكد بيان لرئيس الوزراء، أنه لا يحتكر حق تقرير مصير مؤسسات انتقال السلطة، وأنه متمسك بحوار يشارك فيه الجميع.

ويواصل حمدوك اتصالاته بمختلف القوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية في البلاد.

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