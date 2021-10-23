رئيس جنوب السودان يعيد تعيين المدير الإداري لشركة النفط الحكومية

جنوب السودان - (د ب أ):

أعاد رئيس جنوب السودان سالفا كير، تعيين ، شول دينج تون أبيل، في منصب المدير الإداري لمجموعة "نايل بتروليوم كورب"، بعد حوالي عام من إقالته من قبل شركة النفط الحكومية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت.

وكان قد تم تعيين أبيل، في مرسوم، تم قراءته على شاشة التلفزيون الحكومي مساء أمس الجمعة.

وأقيل شول في سبتمبر 2020، وحل محله بول رينج مورويل، الذي أقاله كير، أوائل هذا الشهر.

ولدى شركة النفط الحكومية ثالث أكبر احتياطي من النفط لإفريقيا جنوب الصحراء، والتي فتحت أول جولة لإصدار التراخيص النفطية لخمس مناطق في يوليو الماضي.

وتراجع إنتاج النفط، وهو المصدر الرئيسي للعائدات في البلاد، بسبب الحرب الأهلية ويضخ حاليا حوالي 156 ألف برميل يوميا.