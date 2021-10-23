اغتيال قيادي بارز في حزب الإصلاح بمدينة تعز اليمنية

صنعاء- (د ب أ):

اغتال مسلحون مجهولون، السبت، قياديا يمنيا بارزا لدى حزب التجمع اليمني للإصلاح المحسوب على (الإخوان المسلمين)، في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال مصدر محلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على ضياء الحق الأهدل، اثناء خروجه من منزله في شارع جمال، وسط المدينة، ما أسفر عن مقتله على الفور.

وبحسب المصدر، لاذ المسلحون بالفرار عقب تنفيذ عملية الاغتيال، و لم تتبن أي جهة المسؤولية عن ذلك.

ويعد الأهدل أحد أبرز قيادات المقاومة الشعبية في تعز، ورئيس ملف الأسرى والمعتقلين، وقاد عملية الإشراف على صفقات تبادل الأسرى الأخيرة بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

وتخضع مدينة تعز، لسيطرة القوات التابعة للحكومة الشرعية، في حين يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا منذ أكثر من ست سنوات.