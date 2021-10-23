Masrawy logo white

اغتيال قيادي بارز في حزب الإصلاح بمدينة تعز اليمنية

01:55 م السبت 23 أكتوبر 2021
اغتيال قيادي بارز في حزب الإصلاح بمدينة تعز اليمنية

علم اليمن

صنعاء- (د ب أ):

اغتال مسلحون مجهولون، السبت، قياديا يمنيا بارزا لدى حزب التجمع اليمني للإصلاح المحسوب على (الإخوان المسلمين)، في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال مصدر محلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على ضياء الحق الأهدل، اثناء خروجه من منزله في شارع جمال، وسط المدينة، ما أسفر عن مقتله على الفور.

وبحسب المصدر، لاذ المسلحون بالفرار عقب تنفيذ عملية الاغتيال، و لم تتبن أي جهة المسؤولية عن ذلك.

ويعد الأهدل أحد أبرز قيادات المقاومة الشعبية في تعز، ورئيس ملف الأسرى والمعتقلين، وقاد عملية الإشراف على صفقات تبادل الأسرى الأخيرة بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

وتخضع مدينة تعز، لسيطرة القوات التابعة للحكومة الشرعية، في حين يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا منذ أكثر من ست سنوات.

اليمن مدينة تعز اليمنية اغتيال قيادي

الخبر التالى:

تجدد الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في باكستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

819

متعافون اليوم

321967

إجمالي الإصابات

18151

إجمالي الوفيات

271792

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا